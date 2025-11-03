بالأسماء، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة رفات ثلاثة ضباط من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أنّه تمت إعادة جثامين ثلاثة من ضباطه الذين اختطفوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، بعد استكمال إجراءات التشخيص الرسمية من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة الاحتلال والحاخامية العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، كابتن إيلا، في بيانٍ نشر عبر منصة "أكس"، إنه تم إبلاغ عائلات العقيد أساف حمامي، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، والرقيب أول عوز دانيئيل بإعادة جثامين أبنائهم إلى البلاد تمهيدًا لدفنهم.

العقيد أساف حمامي 40 عامًا

شغل حمامي منصب قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وسقط أثناء قتاله في كيبوتس نيريم صباح السابع من أكتوبر، حيث اختُطفت جثته من قبل حركة "حماس". وكان من أوائل الضباط الذين شاركوا في المواجهات الميدانية، تاركًا وراءه والدين وأخا وزوجة وثلاثة أطفال.

النقيب عومر ماكسيم ناؤترا 21 عامًا

ناؤترا، وهو مهاجر من الولايات المتحدة خدم ضمن برنامج "جرعين تسابار"، تولى قيادة فصيل في الكتيبة 77 – لواء ساعر.

قُتل خلال معارك الدفاع عن بلدات غلاف غزة في اليوم نفسه، وتم تحديد وفاته في 1 كانون الأول 2024. ترك والدين وشقيقين وشقيقتين.

الرقيب أول عوز دانيئيل 19 عامًا

كان دانيئيل مقاتلًا في الكتيبة 77 – لواء ساعر هجولان، وسقط خلال الاشتباكات في غلاف غزة، واختُطفت جثته لاحقًا من قبل "حماس".

تحددت وفاته في 25 فبراير 2024، وترك والديه وأخته التوأم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.