تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل مقتولًا داخل شقته بالمطرية

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل بها طعنات وأثار ضربات داخل شقة بشارع الكابلات بـمنطقة المطرية، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

مقتل عامل داخل شقته بالمطرية

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل داخل شقته بشارع الكابلات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بها طعنات وأثار ضربات داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وباستماع لأقوال الشهود تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وآخرين فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي أقدم خلالها الطرف الأخير على طعنه مما أسفر عن سقوطه قتيلا.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.