خارج الحدود

حكم قضائي في نيجيريا بزواج اثنين من مشاهير "تيك توك" بعد نشرهما فيديو منافيا للآداب

إدريس ماي ووشيريا
إدريس ماي ووشيريا وباسيرا يار غودا، فيتو

أمرت محكمة في مدينة كانو، أكبر مدن شمال نيجيريا، بإتمام زواج اثنين من مشاهير "تيك توك" بعد نشرهما مقطع فيديو اعتُبر "منافيا للآداب"، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وأمنية لوكالة فرانس برس.

الزواج بأمر قضائى خلال 60 يوما

وطلب قاضٍ في الحكم من الشرطة التي تعرف باسم "الحسبة"، إتمام الزواج خلال مهلة أقصاها 60 يوما، بعدما نشر إدريس ماي ووشيريا وباسيرا يار غودا، وهي امرأة تعاني من التقزّم، مقاطع تُظهرهما وهما يتبادلان القُبل ويعانقان بعضهما، وهو تصرف يُعدّ مخالفا للتقاليد الاجتماعية في المجتمع المسلم المحافظ بالمدينة.

اعتقال ومعاقبة مؤثرين تعتبر محتواهم "غير أخلاقي"

وبحسب موقع سكاي نيوز، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في كانو بابا جيبو إبراهيم: إن المحكمة "أمرت شرطة الحسبة بعقد قران الرجل والمرأة لأنهما أظهرا علنا حبهما على تيك توك"، مضيفا أن الزواج يجب أن يتم "في غضون شهرين".

وأكد مسئول في الشرطة أن "العروسين وافقا على القرار".

وتقوم شرطة "الحسبة" بانتظام باعتقال ومعاقبة مؤثرين تعتبر محتواهم "غير أخلاقي" على المنصات الرقمية.

