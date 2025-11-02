اجتماع محتمل بين رئيس نيجيريا وترامب عقب تصريحاته حول قتل المسيحيين

قال مساعد الرئيس النيجيري دانيال بوالا، الأحد، إن الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في البيت الأبيض أو على الأراضي النيجيرية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، كتب بوالا عبر صفحته على منصة إكس، إن "تينوبو وترامب قد يلتقيان الأسبوع المقبل في البيت الأبيض أو على الأراضي النيجيرية لمناقشة الوضع المتعلق بحماية المسيحيين من الهجمات الإرهابية".

وأضاف: "وفيما يتعلق بالاختلافات حول ما إذا كان الإرهابيون يستهدفون المسيحيين أو أبناء جميع الأديان والملحدين، فإن كل هذه الخلافات، إن وجدت، سيتم مناقشتها وحلها من قبل الزعيمين خلال اجتماعهما في الأيام المقبلة، والذي سيعقد إما في مقر الحكومة النيجيرية أو البيت الأبيض".

وقال: "إن قادة البلدين مهتمان بمكافحة الإرهاب، وشكر الولايات المتحدة على دعمها".

وأكد بوالا أن "الرئيس ترامب قدم دعما كبيرا لنيجيريا بموافقته على مبيعات الأسلحة لبلادنا، وقد استغل الرئيس تينوبو هذه الفرصة على أكمل وجه. لقد حققنا نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب، ونحن مستعدون لإثبات ذلك".

ترامب يطلب من وزارة الحرب التأهب لتدخل عسكري محتمل في نيجيريا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس، إنه طلب من وزارة الحرب "البنتاجون" لأي تدخل عسكري محتمل فى نيجيريا، إذا واصلت الحكومة النيجيرية قتل المسيحيين.

وتابع ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، الحكومة الأمريكية ستوقف على الفور كل المساعدات والمعونات المقدمة إلى نيجيريا.

من جانبه، نفى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، مزاعم التعصب الديني ويدافع عن جهود الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحماية "الحريات الدينية"، وذلك بعد يوم من قرار ترامب إضافة نيجيريا إلى قائمة مراقبة أمريكية.

