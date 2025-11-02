الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ليست تفجيرات نووية، وزير الطاقة الأمريكي يكشف تفاصيل حول التجارب الذرية القادمة

تفجير نووي، فيتو
تفجير نووي، فيتو

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: إن الرئيس  دونالد ترامب لم يقصد تفجيرات نووية بالمعنى الحرفي، عندما تحدث عن قيام الولايات المتحدة بتجارب نووية.

وزير الطاقة الأمريكي يكشف تفاصيل حول التجارب الذرية القادمة


وأضاف رايت في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد: "أعتقد أن التجارب التي نتحدث عنها الآن هي تجارب الأنظمة".

وتابع قائلا: "هذه ليست تفجيرات نووية، بل ما نسميه تفجيرات غير حرجة" للتأكد من الجاهزية.

وأوضح أن مثل هذه التجارب "تشمل جميع الأجزاء الأخرى من الأسلحة النووية، للتأكد من أنها مناسبة من الناحية الهندسية وجاهزة لتفجير نووي".


وأكد الوزير أن سكان ولاية نيفادا، حيث يوجد ميدان للتجارب النووية، لا ينبغي عليهم أن يتوقعوا رؤية السحابة النووية، مضيفا: "لا داعي للقلق بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل أيام أنه أمر البنتاجون ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية، ردا على التجارب التي تجريها دول أخرى، دون أن يوضح ما إذا سيتم تفجير أي رؤوس قتالية نووية أم لا.

 

وزير الطاقة الامريكي ترامب الولايات المتحدة تجارب نووية

