وسيم السيسي يكشف أسرار"لعنة الفراعنة"

وصف الدكتور وسيم السيسي، المؤرخ وعالم المصريات، افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه حدث يفيض بطاقة إيجابية عظيمة، مؤكدًا أن الأجداد تركوا لنا بركات تتجلى في كل ما يُقام على أرض مصر، كما تركوا لعناتٍ لا تُصيب إلا من يعاديهم أو يستهين بتاريخهم.

لعنة الفراعنة.. بين الأسطورة والحقيقة

واستعاد “وسيم السيسي” ذكريات مثيرة حول ما يُعرف بـ"لعنة الفراعنة"، التي تزامنت مع اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وروى أولى الحوادث الغريبة التي أصابت مكتشف المقبرة هوارد كارتر بعد يومٍ واحد من فتحها.

وقال وسيم السيسي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس”:"كارتر كان يمتلك بلبلًا ذهبيًا جميلًا، وفوجئ في اليوم التالي بوجود أفعى من نوع (الطريشة) في قفص العصفور بعد أن التهمته، وهي الأفعى التي كانت رمزًا للحماية لدى المصريين القدماء (قرناء)، فاعتبرها لعنة من لعنات الفراعنة لأنها أزعجت الملك في مقره الأبدي."

نفير الحرب ولعنة البوق

وتابع: لم تتوقف قصص اللعنة عند هذا الحد، فقد كشف السيسي واقعة أكثر غرابة تتعلق بـ"بوق النفير" الخاص بالملك توت عنخ آمون، والمحفوظ منذ عقود في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وأضاف: "في عام 1939، قام أحد مذيعي البي بي سي بالنفخ في البوق قائلًا: (ستسمعون صوت نفير لم يُستخدم منذ أكثر من 3000 سنة)، وبعد نصف ساعة فقط، أعلنت إنجلترا الحرب على دول المحور بقيادة هتلر".

وأشار السيسي مازحًا إلى أن الحدث كان بمثابة تأكيد جديد على “لعنة الفراعنة”، حتى أن بعضهم يخشى اليوم أن يُستخدم البوق مجددًا، خشية أن تندلع حرب عالمية ثالثة، "وليس بعدها رابعة".

طاقة الأجداد.. ورسالة إلى المصريين

واختتم الدكتور وسيم السيسي حديثه بالتأكيد على أن المصريين يجب أن يلتقطوا الطاقة الإيجابية التي يبثها الأجداد من خلال آثارهم ومتاحفهم، قائلًا:"لعنة الفراعنة لا تصيب إلا من يقف في وجه تاريخنا وعظمتنا، أما من يحب مصر فله نصيب من بركتهم".

