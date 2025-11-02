محمد السعدي يكشف المسئول عن تخطيط وتنفيذ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

أكد المنتج محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن ما شهدته مصر أمس كان حدثًا استثنائيًا، يعبر عن قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية، مشيرًا إلى أنه يشعر بفخر عظيم لمشاركته في هذا الإنجاز الوطني التاريخي.

عام كامل من العمل المتواصل

وأوضح السعدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أنه عمل ضمن فريق ضخم يضم آلاف العاملين والفنيين على مدار عام كامل، من أجل أن يظهر الحفل بالصورة التي تليق بمكانة مصر وحضارتها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع كل تفاصيل الحفل عن قرب منذ بدايته، من خلال اجتماعات أسبوعية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس الاهتمام الرئاسي الكبير بكل مراحل التنظيم والتنفيذ.

اهتمام رئاسي وتخطيط محكم

وقال السعدي إن هذا الاهتمام من القيادة السياسية يجسد حجم الأهمية التي توليها الدولة المصرية لهذا الحدث الثقافي الفريد، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يمثل واجهة حضارية جديدة لمصر أمام العالم.

وأضاف أن جميع قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى رأسهم طارق نور وطارق مخلوف، كانوا شركاء أساسيين في التخطيط والتنفيذ، وقدم الشكر لكل من ساهم في نجاح الحفل من فنانين وفنيين ورعاة، الذين قدّموا دعمًا كاملًا لإنجاح هذا الحدث التاريخي.

إشادات خاصة بالفنانة شريهان والموسيقار هشام نزيه

ووجّه السعدي تحية خاصة إلى الفنانة شريهان، مؤكدًا أنها منحت طاقة إيجابية كبيرة لكل المشاركين في الاحتفال، كما أثنى على الموسيقار هشام نزيه الذي قدّم موسيقى استثنائية أضافت طابعًا فنيًا مبهرًا للحفل، فجمعت بين العراقة المصرية وروح الحداثة.

فخر مصري يستحق الاحتفاء

واختتم المشرف العام على حفل الافتتاح حديثه، مؤكدًا أن كل مصري عليه أن يشعر بالفخر بما تحقق في المتحف المصري الكبير، قائلًا:“هذا المتحف ليس مجرد مبنى أثري، بل رمز لإنجاز وطني يليق بعظمة مصر وتاريخها، ويؤكد أن مصر قادرة على إبهار العالم في كل زمان ومكان.”

