الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بالمنصورة

أصيب شخصان في حادث انهيار سقف عقار، سقط بهما أثناء تنفيذ أعمال الإزالة في قرية القبلية مركز المنصورة في محافظة الدقهلية.
 

إصابة شخصين في انهيار سقف منزل في البقلية بالمنصورة 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية. إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار سقف منزل بجوار المحطة بالبقلية مركز المنصورة.
 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين اسعاف الي موقع الحادث وتبين ادعاء سقوط سقف مخالف أثناء الإزالة لمنزل مكون من دورين وإصابة الشخصين.

أسماء المصابين في حادث انهيار سقف عقار 


جري نقل المصابين إلى مستشفي السنبلاوين العام، وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من "أشرف ا ا" 52 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"صلاح ا ا" 50 سنة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، للعرض علي النيابة العامة، ومباشرة التحقيقات.

