الدوري المصري، مروان حمدي يتوج بجائزة رجل مباراة بيراميدز والاتحاد

الدوري المصري، توج مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، التي انتهت قبل قليل على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتألق مروان حمدي بشكل لافت خلال المباراة ونجح في إحراز الهدف الأول لبيراميدز.

بيراميدز يتخطى الاتحاد بثنائية

حقق فريق بيراميدز الفوز على حساب ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

تقدم بيراميدز بهدف أول عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 13، ثم عزز تقدمه في الدقيقة 80 عن طريق أحمد عاطف قطة، قبل أن يسجل الاتحاد أول أهداف في الدقيقة 85 بقدم كريم الديب من ركلة جزاء.

مروان حمدي مهاجم بيراميدز، فيتو

كان، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في إطار بطولة الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

فريق بيراميدز دخل مباراته أمام الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد بيراميدز ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى 20 إرتقى بها إلى المركز الرابع بجدول الدوري بفارق 3 نقاط عن سيراميكا متصدر الترتيب، وتتبقى للفريق السماوي ثلاث مباريات مؤجلة

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 8 في المركز قبل الأخير

