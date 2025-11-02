الأحد 02 نوفمبر 2025
اقتصاد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم الأحد

سعر اليوان الصيني، شهد سعر اليوان الصيني استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.62 جنيهات للشراء، 6.64  جنيهات للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في بنك القاهرة 

وسجل سعر اليوان الصيني في بنك مصر نحو 6.51 جنيه للشراء، 6.52 جنيه للبيع.


سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي المصري نحو  6.62 جنيه للشراء، 6.65 جنيه للبيع

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر اليوان الصيني في بنك مصر نحو 6.62 جنيه للشراء، و6.65 جنيهات للبيع.

اليوان الصيني العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية

اليوان الصيني هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويرمز له بالرمز (¥) أو بالحروف (CNY)، ويُعرف أيضًا باسم الرينمنبي (Renminbi)، أي “عملة الشعب”.

ويصدر بنك الشعب الصيني العملة الصينية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

حيث تم اعتماد اليوان رسميًا عام 1949 بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ليحل محل العملات المتعددة التي كانت متداولة آنذاك، وجاء اسمه من كلمة “يوان” التي تعني “وحدة” أو “دائرة”، في إشارة إلى شكل القطع النقدية القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوان أحد أبرز العملات في آسيا والعالم، خاصة مع النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين خلال العقود الأخيرة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1 يوان: باللون الأخضر الفاتح.

5 يوانات: باللون البنفسجي.

10 يوانات: باللون الأزرق وتحمل صورة الزعيم الصيني “ماو تسي تونغ”.

20 يوانًا: باللون البني، وتُظهر مناظر طبيعية من نهر لي.

50 يوانًا: باللون الأخضر، وتحمل صورة “ماو تسي تونغ”.

100 يوان: باللون الأحمر، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.


العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 يوان، و5 و10 جياو، وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والألومنيوم.

اليوان الصيني في السوق

يُعتبر اليوان الصيني من أهم العملات في العالم، حيث يحتل مكانة متقدمة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR).

كما تسعى الصين إلى تعزيز استخدام عملتها في التجارة الدولية، خاصة مع توسع مبادرة الحزام والطريق، التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

  يستخدم اليوان بشكل متزايد في التعاملات التجارية والمالية بين الدول، خاصة في ظل سعي الصين إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. 

شهدت العملة الصينية تطويرات مستمرة في التصميم والعلامات الأمنية لضمان الحماية من التزوير، ومواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة الدفع الرقمية.

الجريدة الرسمية