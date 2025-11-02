الأحد 02 نوفمبر 2025
الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على بورنموث 1/2 في الشوط الأول

مانشستر سيتي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث بنتيجة 2-1 للسيتي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هالاند هدفي مانشستر سيتي، بينما أحرز تايلر آدمز هدف بورنموث.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث 

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد بورنموث: جيمس ترافورد، ناثان آكي، جون ستونز، ريكو لويس، ريان آيت نوري، رودري، تيجاني رايندرز، سافينيو، عمر مرموش.

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث

يملك نادي مانشستر سيتي حاليًا 16 نقطة حيث يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن بورنموث لديه 18 نقطة حيث يحتل المركز الثاني.

 

مانشستر سيتي ضد بورنموث مانشستر سيتي بورنموث الدوري الانجليزي

