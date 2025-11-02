غدا، محاكمة 4 متهمين بقتل محتجز داخل قسم العمرانية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 4 متهمين في واقعة اتهامهم بقتل محتجز داخل قسم العمرانية، ضربا بالأيادي ولكمات قاتلة، إثر خلاف بينهم داخل المحبس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5321 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1760 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "علي.م" و"فريد.ج"، و"حسن.م"، و"عبد الرحمن.ي"، تهمة قتل المجني عليه "أحمد.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وذلك في اليوم السادس والعشرين من إبريل 2025، بدائرة قسم العمرانية بالجيزة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، إثر خلاف نشب فيما بينهم داخل محبسهم (تخشيبة)، وانهالوا عليه بالأيادي والأقدام في وجهه ومحيط جسده، ورطموا رأسه بالحائط مرات عدة بصورة انتهكت فيها الإنسانية حتى سقط على إثرها صريعًا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.



واستمعت النيابة لأقوال "م.ط"، وشهد بأنه حال تواجده بالحجز رقم 8 بديوان قسم العمرانية (مسرح الواقعة ) أبصر المتوفى إلى رحمة مولاه في حالة من الحركة المفرطة والهياج وعلى اثر ذلك قام المتهمين جميعا بالتعدي عليه بالضرب مسددين إليه لكمات وركلات استقرت بوجهه ورأسه وقام الأول والثاني بالإمساك برأسه وصدمها بإحدى الجدران الخرسانية بالحجر لعدة مرات رغم توسله إليهم إلا أنهم لما يبالوا وقاموا بتكبيل يده وقدمه لشل مقاومته والتعدي عليه بالضرب مرة أخرى وذلك لفرض سيطرتهم على المحجوزين وعلى قصدهم إزهاق روح المجني عليه.

