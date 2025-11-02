الأحد 02 نوفمبر 2025
لعدم الاختصاص، إحالة المتهمين بالاعتداء على مسن بالسويس لدائرة أخرى

قررت محكمة جنح السويس تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على مسن، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مسن السويس" لجلسة 5 نوفمبر، مع إحالة المحاكمة لدائرة أخرى لعدم اختصاص الدائرة.

تجديد حبس المتهمين بصفع مسن السويس

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالسويس تجديد حبس المتهمين في واقعة صفع مسن بالسويس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل واقعة التعدي على مسن السويس

بدأت الواقعة بتداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل، تضمنا تضرر سيدة من قيام شخصين بالتعدي على والدها المسن بالضـرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما في مدينة السويس.

وبفحص الفيديو أمنيًا، تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر في المقطع المتداول واتضح أن عمره 64 عامًا ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبسؤاله، أوضح أن تاجر ملابس وشقيقه تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار الذي يسكن فيه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يؤجرها والدهما للمسن، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

