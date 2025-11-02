انفجار خط مياه رئيسي أمام محطة قطار زفتى يُغرق الشوارع ويشل الحركة بالمدينة

شهد شارع الجيش أمام محطة القطار بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، انفجارا في خط مياه الشرب الرئيسي ما أدى إلى حدوث هبوط أرضي مفاجئ بالمنطقة وتعطل جزئي في حركة المرور.

وعلى الفور وجه اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية بسرعة انتقال فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف وبدء أعمال الصيانة والإصلاح العاجل للخط المتضرر.

غرق شوارع زفتي بعد انفجار خط مياة

كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة المتضررة لمنع اقتراب المواطنين وتأمين حركة السيارات والمارة فيما يجري العمل حاليًا على إعادة ضخ المياه إلى المناطق التي تأثرت بالانقطاع نتيجة الحادث.

وأكد محافظ الغربية ضرورة الانتهاء من الإصلاحات في أسرع وقت وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية مع مراجعة شاملة لباقي خطوط المياه بمدينة زفتى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

