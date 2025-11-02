الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انفجار خط مياه رئيسي أمام محطة قطار زفتى يُغرق الشوارع ويشل الحركة بالمدينة

انفجار خط مياه رئيسي
انفجار خط مياه رئيسي أمام محطة القطار يتسبب في غرق شارع

شهد شارع الجيش أمام محطة القطار بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، انفجارا في خط مياه الشرب الرئيسي ما أدى إلى حدوث هبوط أرضي مفاجئ بالمنطقة وتعطل جزئي في حركة المرور.

محافظ الغربية يتابع افتتاح المتحف المصري الكبير وسط المواطنين بطنطا

محافظة الغربية تنتهي من تجهيز ١٢٥ شاشة في النوادي ومراكز الشباب والشوارع

وعلى الفور وجه اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية بسرعة انتقال فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف وبدء أعمال الصيانة والإصلاح العاجل للخط المتضرر.

غرق شوارع زفتي بعد انفجار خط مياة 
غرق شوارع زفتي بعد انفجار خط مياة 

كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة المتضررة لمنع اقتراب المواطنين وتأمين حركة السيارات والمارة فيما يجري العمل حاليًا على إعادة ضخ المياه إلى المناطق التي تأثرت بالانقطاع نتيجة الحادث.

وأكد محافظ الغربية ضرورة الانتهاء من الإصلاحات في أسرع وقت وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية مع مراجعة شاملة لباقي خطوط المياه بمدينة زفتى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع افتتاح المتحف المصري الكبير وسط المواطنين بطنطا

جامعة طنطا تستضيف المفتي في ندوة عن تجديد الخطاب الديني

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

سقوط تانكين للزيت من سيارة نقل على الطريق الدولي طنطا – السنطة دون إصابات (فيديو)

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية