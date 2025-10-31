سفيرة المكسيك بالقاهرة تحتفل بيوم الموتى بمزيج من التراثين المكسيكي والمصري القديم (صور)

احتفلت سفيرة المكسيك بالقاهرة، داخل مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة، بيوم الموتى أحد أهم العادات وأكثرها تعبيرا عن الثقافة المكسيكية.

وقالت سفيرة المكسيك بمصر ليونورا رويدا، إن تلك الاحتفالية التقليدية للمكسيك بالإضافة عن تميزها بألوانها الزاهية والمرح، فهى تعبر عن رؤية فلسفية عن الحياة والموت كأجزاء متربطة بعضها البعض فى دائرة واحدة.

كما أشارت في حديثها إلى "الكاترينا" شخصية رمزية ليوم الموتى، والتي يرمز وجودها في الثقفة المكسيكية إلى قبول الموت كجزء طبيعى الوجود، وفى نفس الوقت فهو تكريما للحياة نفسها.

وتابعت سفيرة المكسيك: “يرجع الاحتفال بيوم الموتى لشعوبنا الأصلية، التى اعتقدت منذ آلاف السنين فى استمرارية الروح وتكريم موتانا، فكانوا يحتفلوا به عند إنتهاء الدورة الزراعية، معبرين عن إمتنانهم للحصاد الذى جمعوه ومرحبين ببداية حياة جديدة”.

وافتتحت السفيرة في حفل يوم الموتى مذبح يعرف باسم "بوابات شمسية "، والذي يضم مركب يعد رمزا قديما يعبر عن الرؤية المكسيكية للكون تتشابه مع الرؤية المصرية، حيث يصبح المركب التى ترشد الروح فى عبورها من الحياة إلى الموت، لتعكس سطوع الشمس وبدء حياة جديدة.

كما يجمع فى تكوينه بين العناصر التقليدية للمذبح المكسيكى مثل زهرة القطيفة، الشموع، الورق المزخرف، و جماليات معابد الشمس المصرية، حيث يظهر علي أحد الجوانب، مركب رع، رب الشمس عند المصريين القدماء، الذى يعبر كل يوم العالم السفلي لكى يولد منتصرًا عند الفجر، ومن الجانب الأخر، نجد مركب المذبح للرسام المكسيكيى الشهير ساتورنينو هيران الذى يشير إلى عبور الروح وفقا للعادات المكسيكية.

