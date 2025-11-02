الأونروا: الوكالة مستمرة في غزة رغم الحملة المنظمة لمنعها وإسقاطها

قالت وكالة الأونروا، اليوم الأحد، إنها مستمرة في قطاع غزة على الرغم من الحملة المنظمة لمنعها وإسقاطها.

12 ألف موظف يعملون الآن في غزة

قالت وكالة الأونروا الأسبوع الماضي: لدينا 12 ألف موظف يعملون الآن في غزة ويديرون الخدمات.

وأضافت الأونروا: يجب أن يعود أطفال غزة إلى أماكن آمنة للتعلم والعلاج من الصدمات.. لدينا شبكة واسعة في غزة وبيانات قادرة على تحديد المحتاجين للمساعدات.

وبحسب «العربية - الحدث»، تابعت الأونروا: العدل الدولية أثنت على دور الوكالة في إيصال الدعم لسكان غزة.

إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها

وأعلنت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

