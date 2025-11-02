885 فائزا في قرعة الحج بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت مديرية أمن كفر الشيخ، منذ قليل، أسماء الفائزين في مراسم قرعة الحج لعام 1447 هـ – 2026م، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبحضور اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية وممثل عن وزارة الأوقاف.

وأسفرت القرعة عن فوز 885 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، من بينهم 10 من كبار السن، ممن تقدموا لأداء فريضة الحج هذا العام عبر أقسام ومراكز الشرطة والمنظومة الإلكترونية للحج التابعة لوزارة الداخلية.

وجرى تنفيذ القرعة إلكترونيًا عبر الحاسب الآلي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وسط حضور كبير من المواطنين وأسرهم الذين تابعوا إعلان النتائج لحظة بلحظة.

وشهدت فعاليات القرعة أجواءً مفعمة بالمشاعر الإنسانية، حيث امتزجت الدموع بالزغاريد والدعوات فور إعلان أسماء الفائزين، تعبيرًا عن فرحة المتقدمين وأسرهم بالفوز بفرصة أداء مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام.

وتأتي قرعة الحج في إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير إجراءات اختيار الحجاج بكل نزاهة وشفافية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الراغبين في أداء الفريضة.

