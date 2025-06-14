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تعليم كفر الشيخ: 78 لجنة امتحانية جاهزة لاستقبال 28 ألف طالب بالثانوية العامة غدا

علاء جوده وكيل وزارة
علاء جوده وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،  لبدء ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2024–، 2025، غدا الأحد الموافق 15 يونيو 2025 في مادتي التربية الدينية والوطنية، وذلك لجميع الشعب (النظام القديم، النظام الجديد، وSTEM)، وذلك بـ 78 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث يؤدي الطلاب آخر امتحاناتهم في مادتي الأحياء والرياضيات التطبيقية أو الإحصاء بحسب التخصص.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية استعدت لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025، بتجهيز 78 لجنة رئيسية لاستقبال 28 ألفا و102طالبًا وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة، بالإضافة جاهزية 24 استراحة المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

قال الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جرى تجهيز 24 استراحات ثانوية عامة، منهم 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، بـ12 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الاسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق.

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