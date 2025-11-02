محافظ الدقهلية: نعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنشآت الثقافية

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لأعضاء اللجنة المشرفة على أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعاطف خاطر وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية، إلى جانب عدد من المهندسين المشرفين على المشروع وممثلين عن الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

إعادة الوجه الحضاري للمنشآت الثقافية بالدقهلية

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف الحالي للأعمال الجارية داخل المسرح، مشددًا على أهمية الإسراع في التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومؤكدًا أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، ولابد من العمل على إعادة الوجه الحضاري له بما يليق بأبناء الدقهلية.

وأكد اللواء مرزوق أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون، موضحًا أن المحافظة ملتزمة بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيُحدث نقلة نوعية في المشهد الثقافي بالدقهلية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الأعمال، بالإضافة إلى زيارات ميدانية مفاجئة لموقع المشروع، لضمان الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، ومشددا على ضرورة دفع معدلات الإنجاز لتكون على مستوى يليق بأبناء المحافظة.

إعداد برامج لحفلات أسبوعية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية

وأضاف محافظ الدقهلية أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير، سيتم إعداد برامج لحفلات أسبوعية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية وهيئة قصور الثقافة، إلى جانب تشكيل مجلس أمناء يشرف على إدارة قصر الثقافة وبرامجه الفنية والثقافية.

كما أوضح المحافظ أنه سيتم تنفيذ برامج لاكتشاف المواهب الشابة من أبناء الدقهلية وتمكينهم من تقديم أعمالهم الفنية، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد على الاستغلال الأمثل لجميع ملحقات القصر داخل وخارج المبنى.

قصر الثقافة يجب أن يكون نموذجًا في المظهر الخارجي

وشدد المحافظ على أن قصر الثقافة يجب أن يكون نموذجًا في المظهر الخارجي يعكس عراقة محافظة الدقهلية وريادتها الثقافية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل القاعة الكبرى للمسرح، وقاعة كبار الزوار، والمداخل الرئيسية، والبستان المحيط بالمبنى، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة الداخلية والخارجية.

وأكد على ضرورة تجهيز المسرح على أعلى مستوى من حيث الإضاءة والدهانات والصوتيات، وأن يتم فرش القاعة بموكيت مقاوم للحريق وفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.

واختتم اللواء مرزوق الاجتماع بتوجيه الشكر للفرق الهندسية والجهات المعنية، مشددًا على سرعة الإنجاز وعدم توقف العمل، مشيرًا إلى أن هناك مراحل تطوير أخرى لاحقة تستهدف رفع الكفاءة الشاملة للقصر.

كما أوضح أنه سيتم دعم قصر الثقافة بشركات للنظافة والأمن والصيانة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، لضمان استدامة المظهر الحضاري والخدمات المقدمة للجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.