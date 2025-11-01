ترينيداد وتوباجو تعلن التأهب العسكري بعد التحشيد العسكري الأمريكي قرب فنزويلا

أعلنت سلطات ترينيداد وتوباجو، رفع حالة التأهب في صفوف جيشها واستدعاء جميع العسكريين إلى قواعدهم، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.



وذكرت قيادة الجيش في بيان أن القوات المسلحة وُضعت في حالة "تأهب من المستوى الأول"، بينما أعلنت الشرطة أن "جميع الإجازات أُلغيت حتى إشعار آخر".

وتقع جمهورية ترينيداد وتوباجو على مقربة من السواحل الفنزويلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسود الغموض موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن ضربة عسكرية ضد فنزويلا، حيث قال، السبت، إنه لن يشن تلك الضربة، بعدما كان قد هدد بتنفيذ عملية برية على الأراضي الفنزويلية.

وكانت كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشفت اليوم السبت، أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، طلب عتادًا ومعدات من روسيا والصين وإيران، لتعزيز قدراته العسكرية، في ظل الحشد الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أنها حصلت على وثائق تشير إلى المساعدات العسكرية التي طلبها مادورو، إذ تتمثل في رادارات دفاعية وصواريخ وصيانة للطائرات.

وأوضحت الصحيفة أن طلبات مادورو كانت موجهة إلى موسكو في شكل رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان من المقرر تسليمها خلال زيارة أحد كبار مساعديه إلى العاصمة الروسية هذا الشهر.

وكتب مادورو أيضًا، بحسب الوثائق، رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج يطلب فيها "توسيع التعاون العسكري" بين البلدين لمواجهة "التصعيد بين الولايات المتحدة وفنزويلا".



وطلب مادورو في الرسالة من الحكومة الصينية تسريع إنتاج الشركات الصينية لأنظمة الكشف عن الرادار، ربما حتى تتمكن فنزويلا من تعزيز قدراتها، وفق ما كشفت عنه الصحيفة.

وتظهر الوثائق أن وزير النقل الفنزويلي رامون سيليستينو فيلاسكيز، نسق مؤخرًا بشأن استيراد شحنة من المعدات العسكرية والطائرات المسيّرة، من إيران، أثناء التخطيط لزيارة طهران.

وقال الوزير لمسؤول إيراني إن فنزويلا بحاجة إلى "معدات استشعار سلبي (لا يتم رصدها) وأجهزة تشويش نظام تحديد المواقع العالمي وعلى الأرجح طائرات مسيرة بمدى 1000 كيلومتر.

وجاء في الوثائق الأمريكية: "في الرسالة، أكد مادورو على خطورة العدوان الأمريكي الملحوظ في منطقة البحر الكاريبي، ووصف العمل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا بأنه عمل ضد الصين بسبب أيديولوجيتهما المشتركة".

