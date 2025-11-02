تحليل مخدرات للسائق.. التحقيقات تكشف سبب حادث أتوبيس بالنزهة

كشفت تحقيقات نيابة النزهة حول اصطدام أتوبيس “مينى باص” بحاجز خرساني فى مطلع كوبري بـمنطقة النزهة، ما أسفر عن إصابة السائق بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، أن السرعة الزائدة وعدم سيطرة السائق على الفرامل السبب وراء الحادث وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للسائق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بمطلع كوبري بمنطقة النزهة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين اصطدام مينى باص بالحاجز الخرساني بمطلع الكوبري بمنطقة النزهة مما أسفر عن إصابة السائق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

