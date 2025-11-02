الأحد 02 نوفمبر 2025
النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب اصطدام اتوبيس بحاجز خرساني فى النزهة

حادث ميني باص، فيتو
تحقق النيابة العامة فى واقعة اصطدام اتوبيس “مني باص” بحاجز خرساني فى مطلع كوبري بـمنطقة النزهة، ما أسفر عن إصابة السائق بإصابات متفرقة،وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أمرت النيابة بإجراء المعاينات الفنية اللازمة لبيان سبب وقوع الحادث.


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بمطلع كوبري بمنطقة النزهة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين اصطدام مينى باص بالحاجز الخرساني بمطلع الكوبري بمنطقة النزهة مما أسفر عن إصابة السائق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

