الإعلان عن وظائف حكومية جديدة خلال النصف الثاني من 2025.. معلم قرآن كريم ومواد شرعية وحاسب آلي للعمل بالمعاهد الأزهرية الأبرز.. وفرص بالطب الشرعي والري.. وهذه شروط التعيين

مع بداية شهر يوليو 2025 يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة للإعلان عن مسابقات جديدة للتوظيف في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك في عدة جهات حكومية وذلك في النصف الثاني من العام الجاري.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أبرز الجهات الحكومية التي ستعلن عن وظائف جديدة وجاء أبرزها ما يلي: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ووزارة الموارد البشرية والأزهر الشريف ومصلحة الطب الشرعي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الوظائف وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم الإعلان عن الشروط والأوراق المطلوبة.

جهات الحكومية تعلن عن وظائف جديدة

في سياق متصل أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن خطة المسابقات المركزية التي يعتزم الجهاز طرحها خلال النصف الثاني من عام 2025، ومن المقرر الإعلان عن عدد من المسابقات المركزية للتعيين والتعاقد في جهات وهيئات حكومية مختلفة، من بينها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ووزارة الموارد المائية والري، هيئة الإسعاف المصرية، مصلحة الطب الشرعي، إلى جانب ثلاث مسابقات لمشيخة الأزهر الشريف تشمل شغل وظائف معلم قرآن كريم، معلم مواد شرعية، ومعلم حاسب آلي للعمل بالمعاهد الأزهرية.

أماكن وموعد طرح الوظائف الجديدة في الحكومة

وأكد أن جميع المسابقات ستُطرح عبر بوابة الوظائف الحكومية ورابطها من هنا ، داعيًا الراغبين في التقديم إلى متابعة الموقع بانتظام للاطلاع على الإعلانات فور صدورها، والتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لكل مسابقة.

وفي سياق متصل، شدد المهندس حاتم نبيل على أن هذه الخطة تأتي في ضوء رؤية الجهاز لبناء جهاز إداري كفء ومتخصص، قائم على تخطيط احترافي للموارد البشرية، قائلًا: "طرح هذه المسابقات المركزية لا يستهدف فقط شغل وظائف شاغرة، بل يُعد استثمارًا في العنصر البشري وتخطيطًا استباقيًا لتوفير الكوادر المناسبة في الوقت المناسب، وفقًا لاحتياجات كل جهة، ونسعى في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تقديم نموذج احترافي لإدارة التوظيف الحكومي يضمن الشفافية، ويخاطب الكفاءة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطط الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي."

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإعلان عن هذه المسابقات يمثل استمرارًا للجهود التي يبذلها الجهاز في تفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف، وربط فرص العمل بالاحتياجات الحقيقية والتخصصات الدقيقة المطلوبة داخل الجهات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

يأتي ذلك في إطار العمل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة لدعم مختلف قطاعات الدولة، وسد الاحتياجات الفعلية للتخصصات المطلوبة في الجهات الحكومية.

التعاقد على وظيفة معلم مساعد (مادة) لمعلمي الحصة

وسيواصل إعلان باقي مسابقات التعاقد على وظيفة معلم مساعد (مادة) لمعلمي الحصة، وذلك تباعًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المواد المختلفة.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز يعمل على الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بالإعلان عن هذه المسابقات في أقرب وقت، في إطار الحرص على دعم المنظومة التعليمية، وسد العجز في المعلمين بما يحقق استقرار العملية التعليمية.

وشدد رئيس الجهاز على أن جميع الإجراءات تتم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، داعيًا الراغبين في التقدم إلى متابعة بوابة الوظائف الحكومية أولًا بأول، والالتزام بالضوابط والمعايير المعلنة مع كل مسابقة

شروط التعيين في الحكومة

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم عند التعيين في الوظائف الحكومية:

1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

اختبارات يخضع لها المتقدمين للوظائف

ويخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدة لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

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