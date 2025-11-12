مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

18 حجم الخط

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة ليست فقط عبادة جسدية، بل هي أيضًا وسيلة لتزكية النفس وتهذيب الأخلاق. قال الله تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" (العنكبوت: 45). عندما يُقيم المسلم صلاته بخشوع، فإنها تُعينه على تجنب المعاصي والذنوب، لأنها تذكره دائمًا بمراقبة الله له، الصلاة تُقوّي الإيمان وتجعل القلب أكثر قربًا من الله، مما يجعله يتجنب كل ما يُغضب ربه.

وفي زحمة الحياة ومشاكلها، تكون الصلاة ملجأً للمسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جُعلت قرة عيني في الصلاة". الصلاة هي وقتٌ يخلو فيه العبد مع ربه، يشكو همومه ويطلب منه العون. عندما نصلي بخشوع، نشعر براحة نفسية كبيرة، لأننا نلجأ إلى الله الذي بيده كل شيء. الصلاة تُذكّرنا بأن الدنيا زائلة وأن الله هو القادر على حل كل مشاكلنا.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العشاء بالقاهرة

العشاء: 6:20

موعد أذان العشاء بالإسكندرية

العشاء: 6:24

موعد أذان العشاء بأسوان

العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 4:48 ص

• الظهر: 11:39 ص

• العصر: 2:39 م

• المغرب: 5:00 م

• العشاء: 6:20 م

الإسكندرية:

• الفجر: 4:54 ص

• الظهر: 11:44 ص

• العصر: 2:42 م

• المغرب: 5:03 م

• العشاء: 6:24 م

أسوان:

• الفجر: 4:37 ص

• الظهر: 11:32 ص

• العصر: 2:41 م

• المغرب: 5:04 م

• العشاء: 6:19م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:45 ص

• الظهر: 11:35 ص

• العصر: 2:34 م

• المغرب: 4:55 م

• العشاء: 6:16 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، من أهمية صلاة الجماعة وعظم فضلها أن النبى صلى الله عليه وسلم رغب فى أداء الصلاة فى جماعة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ".

فضل الصلاة، وعن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: خصت العشاء والفجر لأحد أمرين: إما لأنهما في الظلام والمنافق إنما يرائي الناس في الصلاة، كما قال تعالى:

{ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ } [النساء:142]

