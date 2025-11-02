علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ضمن المجالس الإفتائية

واصلت دار الإفتاء المصرية عقد مجالسها الإفتائية في عدد من المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف، في إطار جهودها المتواصلة لنشر العلم الشرعي الصحيح، وتوضيح الأحكام الفقهية التي تمس حياة الناس اليومية، وتعزيز التواصل المباشر بين العلماء والجمهور. وقد تناولت المجالس هذا الأسبوع موضوع «أحكام الإجارة في الشريعة الإسلامية» بمشاركة نخبة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة»

ففي محافظة القاهرة، عقد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها، تناول فيه أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي، وأجاب عن عدد من الأسئلة المتنوعة حول أرباح البنوك، وحكم إعطاء المالك مالًا للمستأجر مقابل التنازل عن العين المستأجرة، وبعض المشكلات الأسرية والزوجية.

كما عقد الشيخ سيد فاروق، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، تحدث فيه عن تعريف الإجارة وأهميتها، وحكم الإجارة بالمعاطاة، ومعاملة “الدروب سيرفس”، مؤكدًا على أهمية ضبط المعاملات المالية بما يتفق مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة والتيسير.

وفي مسجد الفردوس بمدينة 15 مايو بالقاهرة، أقيم مجلس آخر بعنوان «أحكام الإجارة» بحضور الشيخ أحمد خليفة همام، أمين الفتوى، وفضيلة الشيخ هاني عباس السويدي إمام المسجد، وتناول المجلس مشروعية عقد الإجارة وأركانه، والفرق بينه وبين البيع، وحكم الإجارة المنتهية بالتمليك، والإيجار التمويلي، إلى جانب بعض أحكام الجنائز والمواريث.

كما شهد مسجد زون 3 بكمبوند دار مصر الأندلس بالتجمع الخامس مجلسًا إفتائيًا لفضيلة الشيخ أحمد عبدالحليم خطّاب، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبحضور فضيلة الشيخ إسلام أحمد عبدالرحيم إمام المسجد، حيث أجاب عن أسئلة الحاضرين التي دارت حول أحكام الإيجار القديم، وخلو الرجل، وتأجير الأرحام، وحكم أخذ أجرة على قراءة القرآن، وغيرها من المسائل الفقهية.

الحفاظ على التراث والآثار

وفي مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، عقد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا تناول فيه موضوع الحفاظ على التراث والآثار، وأجاب عن أسئلة الحضور المتعلقة بحكم الصور، والتبرك بآثار الصالحين، وحكم وجود التماثيل في البيوت.

كما عقد الشيخ إبراهيم الأنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد الحكمة بالهضبة الوسطى بالمقطم، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة، وأجاب عن أسئلة الحضور حول الإيجار القديم، وامتداد عقد الإيجار، وحكم التعامل مع غير المسلمين، إضافة إلى أسئلة فقهية متنوعة تتعلق ببعض الأحداث النبوية والتاريخية.

وفي مسجد بلال بن رباح بالمقطم، عقد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا تناول خلاله عددًا من الأسئلة المتعلقة بأحكام الصلاة، مثل حكم قراءة القرآن أثناء صلاة الجماعة، والترتيب بين الصلوات عند القضاء، وشروط وجوب الصلاة.

كما عقد الشيخ مصطفى زغلول، أمين الفتوى، مجلسًا بمسجد مستورة بالمقطم بعنوان «نظرية العقد في الفقه الإسلامي»، وتناول فيه أحكام التصرف في المال حال الحياة، وعدالة التوزيع بين الأبناء، وحكم الإيجار القديم وسجود السهو.



وعُقد مجلس الفتوى بمسجد التيسير بإدارة أوقاف البساتين، تناول فيه الشيخ علي قشطة – أمين الفتوى بدار الإفتاء – موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، موضحًا الحكمة من مشروعية هذا العقد وآليات استخدامه بما يتوافق مع مقصود الشرع من التيسير على الناس وتحقيق الألفة والمودة بين أفراد المجتمع.

وفي مدينة الشروق التابعة لمحافظة القاهرة، أقيم مجلس الفقه والإفتاء بمسجد طارق بن زياد، شارك فيه فضيلة الشيخ شريف هاشم عبدالله، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وفضيلة الشيخ محمد فوزي سلامة إمام المسجد، وتناول المجلس بيان أهمية عقد الإيجار كأحد أبرز العقود المالية في الشريعة الإسلامية ودوره في تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، مع الرد على تساؤلات الحاضرين حول الإيجار القديم، وتعويض التنازل عن العقد، وتأجير الأماكن للبنوك الاستثمارية، والزيادة المتكررة في الإيجار.

وفي محافظة الجيزة، عقد الشيخ أحمد صالح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بمسجد الصحابة بمنشأة القناطر، تحدث فيه عن أحكام الإجارة، وأجاب عن أسئلة الحاضرين حول الإيجار القديم، والتأجير من الباطن، وتغيير نشاط المكان المؤجر، إضافة إلى بعض الأسئلة المتعلقة بأحكام الصلاة وسهو الإمام والمأموم.

وفي محافظة القليوبية، عقد الشيخ علي عمرو عبد اللطيف، أمين الفتوى، مجلس الفقه والإفتاء بالجامع الكبير بمدينة الخصوص، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، وأجاب عن تساؤلات الحاضرين المتعلقة بمشروعية العقد وآثاره في المعاملات.

وفي محافظة الغربية، أقام الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجلسًا إفتائيًا بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الإسلام، موضحًا ضوابط هذا العقد الشرعي وأركانه، ومؤكدًا على مقاصده في تحقيق المنفعة والتعاون بين الناس.

أما في محافظة أسيوط، فقد عقد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى، مجلسًا إفتائيًا بمسجد سيدي المجذوب، تناول فيه موضوع أحكام الإجارة في الشريعة الإسلامية، وردّ على أسئلة الحاضرين. كما شهد مسجد البقلي بأسيوط مجلسًا آخر لفضيلة الشيخ حسنين أحمد الخشت، تناول فيه المسائل التطبيقية لعقد الإجارة وأحكامه.

خطة دار الإفتاء المصرية الهادفة إلى نشر الوعي الديني الرشيد

وتأتي هذه المجالس الإفتائية ضمن خطة دار الإفتاء المصرية الهادفة إلى نشر الوعي الديني الرشيد، وتعزيز الفهم الوسطي للشريعة الإسلامية، وتأكيد الدور العلمي والمجتمعي الذي تضطلع به الدار في توجيه الناس نحو التعامل الشرعي السليم في حياتهم اليومية.

