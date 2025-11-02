نص اعترافات 8 سيدات احترفن ممارسة الأعمال المخلة فى شبكة آداب الواتساب وتليجرام بالقاهرة

أقرت 8 سيدات بتكوين شبكة نسائية تمارس أعمال غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، وذلك في اعترافات مفصلة أمام النيابة العامة.

وأوضحت المتهمات أنهن قمن بالترويج لأنشطتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنشأن صفحات إلكترونية على مواقع مثل فيسبوك وإنستجرام، وقمن بنشر إعلانات للترويج لتلك الأنشطة، بالإضافة إلى وضع أرقام هواتفهن على تطبيقات واتساب وتيليجرام للتواصل مع الراغبين في التعامل معهن بطريقة غير قانونية.

وأضافت المتهمات أنهن حددن سعر الليلة الواحدة بألفي جنيه مشيرات إلى أن هناك زبائن كانوا يهددهن ويضربهن ولا يعطيهن المقابل المادي.

وأكدت التحريات تسهيل إحدى السيدات ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات، من خلال استخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الرئيسية وبصحبتها 7 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، داخل نطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن أقررن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

