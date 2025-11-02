الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم في الجولة الثالثة عشرة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

وتستكمل الجولة الـ13 من الدوري المصري اليوم الأحد بأربع مواجهات بين بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، الزمالك ضد طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت، الأهلي ضد المصري.

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز بثلاث مواجهات بين غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الجونة ضد فاركو، الإسماعيلي ضد كهرباء الإسماعيلية.

 

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بمواجهات: وادي دجلة ضد حرس الحدود، زد ضد البنك الأهلي، المقاولون ضد سموحة. 

1- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة
2- الأهلي 22 نقطة
3- المصري 19 نقطة
4- الزمالك 19 نقطة
5- وادي دجلة 19 نقطة
6- إنبي 18 نقطة
7- بيراميدز 17 نقطة
8- غزل المحلة 16 نقطة
9- زد 16 نقطة 
10- مودرن سبورت 16 نقطة
11- البنك الأهلي 15 نقطة
12- سموحة 15 نقطة
13- بتروجيت 15 نقطة
14- الجونة 15 نقطة
15- حرس الحدود 12 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- الاسماعيلي 10 نقاط 
18- طلائع الجيش 10 نقاط 
19- المقاولون العرب 9 نقاط 
20- الاتحاد 8 نقاط 
21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 

 

جدول ترتيب الدوري المصري 


 

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري

غزل المحلة 0-0 مودرن سبورت  (انتهت)
الجونة 0-1 فاركو  (انتهت)
الإسماعيلي 2-1 كهرباء الإسماعيلية   (انتهت)

 

الأحد 2 نوفمبر 2025
بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً
الزمالك ضد طلائع الجيش - 5 مساءً
سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 8 مساءً
الأهلي ضد المصري - 8 مساءً

 


الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
وادي دجلة ضد حرس الحدود - 5 مساءً
زد ضد البنك الأهلي - 8 مساءً
المقاولون ضد سموحة - 8 مساءً

 

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

 

