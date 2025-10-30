محافظ كفر الشيخ يجري حركة محدودة لرؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حركة محدودة شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن، في إطار خطة المحافظة لإعادة توزيع القيادات التنفيذية ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

شملت الحركة تكليف سند أبوكيلة رئيسًا لمركز ومدينة بلطيم، ومحمد ضبعون رئيسًا لمركز ومدينة فوه.

أكد محافظ كفر الشيخ أن هذه الحركة تأتي في إطار سعي المحافظة الدائم لضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق العامة، مشيرًا إلى أن معايير الاختيار اعتمدت على الكفاءة، وسرعة الاستجابة، والقدرة على القيادة الميدانية والتعامل المباشر مع المواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المرحلة القادمة تتطلب جهدًا مضاعفًا من جميع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة المشروعات الجارية، والتفاعل السريع مع الشكاوى، والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور الاهتمام الأول في جميع قرارات المحافظة، وأن التغيير هدفه الأول هو تحقيق الصالح العام وتحسين جودة الحياة لأهالي كفر الشيخ.

