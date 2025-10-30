الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يجري حركة محدودة لرؤساء المراكز والمدن

محافظ كفر الشيخ،
محافظ كفر الشيخ، فيتو

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حركة محدودة شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن، في إطار خطة المحافظة لإعادة توزيع القيادات التنفيذية ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

شملت الحركة تكليف سند أبوكيلة رئيسًا لمركز ومدينة بلطيم، ومحمد ضبعون رئيسًا لمركز ومدينة فوه.

أكد محافظ كفر الشيخ أن هذه الحركة تأتي في إطار سعي المحافظة الدائم لضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق العامة، مشيرًا إلى أن معايير الاختيار اعتمدت على الكفاءة، وسرعة الاستجابة، والقدرة على القيادة الميدانية والتعامل المباشر مع المواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن المرحلة القادمة تتطلب جهدًا مضاعفًا من جميع رؤساء المراكز والمدن لمتابعة المشروعات الجارية، والتفاعل السريع مع الشكاوى، والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا أن المواطن سيظل محور الاهتمام الأول في جميع قرارات المحافظة، وأن التغيير هدفه الأول هو تحقيق الصالح العام وتحسين جودة الحياة لأهالي كفر الشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ مركز ومدينة بلطيم محافظ كفرالشيخ

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تتفقد مركز الخدمات البريدية وتوجه بتركيب مظلات للمواطنين

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تتر السلم والثعبان 2، إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "متخذلنيش"

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحكم نشر الصور الفاضحة عبر «فيس بوك» (فيديو)

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

المزيد
الجريدة الرسمية