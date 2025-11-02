الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

5 نوفمبر محاكمة عاطل بتهمة تهديد أمه وأخته بسلاح أبيض في روض الفرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت الجهات القضائية المختصة، بإحالة عاطل إلى محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمته بتهمتي تهديد أمه وأخته بسلاح أبيض، وتعاطي المخدرات في منطقة روض الفرج، وحددت جلسة 5 نوفمبر لبدء محاكمته.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، قد رصدت مقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض مُهددًا المارة بإلحاق الأذى بهم بالقاهرة.

وعند فحص الفيديو تبين أن قسم  شرطة روض الفرج، تلقى بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شقيقها الظاهر بالفيديو لقيامه بتهديدها ووالدتها بسلاح أبيض لرفضهما إعطاءه مبلغًا ماليًّا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت وحدة المباحث من تحديد الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وأنه من مدمني المخدرات، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهة المتهم أقر بتهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض، فى محاولة لإجبارهما على إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى قدمته إلى محكمة الجنايات بتهمتي استخدام سلاح أبيض فى تهديد أمه وأخته، وتعاطي المخدرات.

