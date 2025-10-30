المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة سرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض (مطواه) في النزهة.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، اعترضا طريق المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام وأشهرا سلاحا أبيض (مطواة) في وجهه لإفقاده القدرة على المقاومة، وتمكنا بتلك الوسيلة من سرقة منقولاته ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.



كانت مباحث قسم شرطة النزهة تلقت بلاغا من عامل يفيد بتعرضه للسرقة أثناء سيره في أحد شوارع النزهة بالإكراه تحت تهديد السلاح، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة في ضبط المتهمان، واعترفا بارتكابهما الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأحالت المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

