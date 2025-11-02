التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب “سان سيرو” مباراة ميلان ضد روما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد روما كالتالي:

تشكيل ميلان ضد روما

حراسة المرمى: ماريك ماينان.

خط الدفاع: ستراهينيا بافلوفيتش، ماتيو جابيا، كوني دي فينتر.

خط الوسط: رفيس استوبينان، صامويل ريتشي، لوكا مودريتش، يوسف فوفانا، أليكسيس سالماكرز.

خط الهجوم: رفائيل لياو، كريستوفر نكونكو.

تشكيل روما ضد ميلان

حراسة المرمى: ميلي سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكان، جيانلوكا مانشيني، ماريو هرموسو.

خط الوسط: ويسلي، كواديو كونيه، بريان كريستانتي، محمد زكي سيلك.

خط الهجوم: ماتياس سولي، لورينزو بيليجريني، باولو ديبالا.

ويسعى ميلان للعودة إلى سكة الانتصارات بينما يأمل روما في استغلال البداية القوية لهذا الموسم للانفراد بصدارة الكالتشيو بعد سقوط نابولي متصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن روما في فخ التعادل السلبي أمام كومو في الجولة العاشرة.

موعد مباراة ميلان ضد روما

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان أمام روما في الدوري الإيطالي عند الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت المواجهات السابقة تفوق ميلان على أرضه، إذ لم يخسر الفريق أي مباراة أمام روما في آخر 7 مواجهات بالدوري الإيطالي بواقع 5 انتصارات و2 تعادل وهو أطول سلسلة له منذ نوفمبر 1991 وحتى مايو 2006، بينما سجل ميلان أهدافًا في 15 مباراة متتالية ضد روما في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

كما عرفت آخر 10 مواجهات بين ميلان وروما تفوقًا للروسونيري، حيث فاز ميلان في 5 مباريات مقابل فوزين فقط لروما، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، وتمكن ميلان من تسجيل 19 هدفًا خلال هذه المباريات، في حين سجل روما 14 هدفًا.

