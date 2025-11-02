بعد تفويض ترامب، أول إنذار من وزير الحرب الأمريكي للحكومة النيجيرية

وجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، تحذيرا إلى الحكومة النيجيرية بشأن حماية المسيحيين، مؤكدا أن الوزارة تستعد للعمل على حمايتهم.



وقال هيجسيث: "يجب أن ينتهي قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا، وفي أي مكان، على الفور"، وأضاف أن "وزارة الحرب تستعد للعمل، إما أن تحمي الحكومة النيجيرية المسيحيين، أو سنقتل الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع الرهيبة".

بدوره، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة نيجيريا بوقف المساعدات والتدخل العسكري "لمحو الإرهابيين " إذا لم تتخذ إجراءات سريعة لحماية المسيحيين من الهجمات.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، يوم السبت: "إذا واصلت الحكومة النيجيرية السماح بقتل المسيحيين سنوقف جميع المساعدات لنيجيريا فورا وقد نذهب إلى هذا البلد المخزي الآن بكل قوة لمحو الإرهابيين الذين يرتكبون تلك الفظائع الرهيبة بالكامل".

وأضاف أنه وجه وزارة الحرب بالتحضير "للعمل المحتمل"، مشيرا إلى أن هجوم الولايات المتحدة سيكون سريعا وشرسا في حال قررت واشنطن شنه، وحث الحكومة النيجيرية إلى "التحرك بسرعة".

وردا على هذه التصريحات، رفضت نيجيريا اتهامات ترامب، مؤكدة التزامها بمحاربة الإرهاب في البلاد وحماية حقوق جميع المواطنين.

يذكر أن ترامب كان قد دعا المشرعين الأمريكيين سابقا إلى التحقيق في جرائم القتل الجماعي بحق المسيحيين من قبل المتشددين في نيجيريا ورفع تقرير إليه بهذا الشأن.

