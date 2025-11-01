منتخب الفراعنة يحصد كأس بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

حصد المنتخب الوطني لتنس الطاولة كأس بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، التي أقيمت مؤخرا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وتمكن منتخب مصر من ختام المنافسات في الصدارة بتحقيق 33 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و9 فضيات و20 برونزية.

وشهدت البطولة منافسة قوية حيث شارك 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة بعد اعتذار منتخب كازاخستان، وهي" أنتيجوا وبابريودا، بنجلاديش، قبرص، الدومينيكان، الأردن، ليبيا، بولندا، قطر، السعودية، كندا، الهند، أمريكا، الإمارات، والنمسا، مصر البلد المستضيف".

