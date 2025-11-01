الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي دندرة يشيعون جثمان موظف قتل بطلق ناري خلال فض مشاجرة بقنا

أهالي دندرة، فيتو
أهالي دندرة، فيتو

وسط حالة من الحزن شيع أهالي دندرة في قنا، جثمان موظف الصحة الذي قتل بطلق ناري خلال فض مشاجرة، إلى مثواه الأخير بمدافن قريته، وسط حالة من الحزن والعويل والانهيار على رحيل الرجل المحبوب من الجميع.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع موظف بالصحة بطلق ناري في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.م، في الخمسينيات من عمره، موظف بوحدة الصحية، بطلق ناري، وأن المتهم في الواقعة شخص مقيم في مركز نجع حمادي، بسبب خلافات جاري الكشف عنها حدثت مشاجرة انتهت بجريمة قتل في قرية دندرة مركز قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام حتى تقرر التصريح بالدفن واستلام أسرته جثمانه وتشييعه إلى مثواه الأخير في مدافن قرية دندرة.

