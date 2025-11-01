أهالي دندرة يشيعون جثمان موظف قتل بطلق ناري خلال فض مشاجرة بقنا

وسط حالة من الحزن شيع أهالي دندرة في قنا، جثمان موظف الصحة الذي قتل بطلق ناري خلال فض مشاجرة، إلى مثواه الأخير بمدافن قريته، وسط حالة من الحزن والعويل والانهيار على رحيل الرجل المحبوب من الجميع.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع موظف بالصحة بطلق ناري في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.م، في الخمسينيات من عمره، موظف بوحدة الصحية، بطلق ناري، وأن المتهم في الواقعة شخص مقيم في مركز نجع حمادي، بسبب خلافات جاري الكشف عنها حدثت مشاجرة انتهت بجريمة قتل في قرية دندرة مركز قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام حتى تقرر التصريح بالدفن واستلام أسرته جثمانه وتشييعه إلى مثواه الأخير في مدافن قرية دندرة.

