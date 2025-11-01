السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غدا، انطلاق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية لاختيار مجلس إدارة جديد

انتخابات غرفة الصناعات
انتخابات غرفة الصناعات الغذائية

تستعد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لخوض محطة انتخابية جديدة لاختيار مجلس إدارتها  للدورة 2025 – 2029، غدا الأحد 2 نوفمبر،  بمقر الاتحاد من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا.

 

 حيث أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وتضم الـ 3 فئات لاحجام المنشآت العاملة في القطاع.

تهدف هذه الانتخابات إلى تشكيل مجلس إدارة يعكس التنوع داخل القطاع ويمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ودعم خطط النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

 

تُصنف المنشآت الصناعية وفقًا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، حيث تُدرج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر إذا كان رأسمالها المستثمر أقل من 50 مليون جنيه، فيما تُصنف المنشآت المتوسطة إذا تراوح رأسمالها بين 50 و200 مليون جنيه، أما المنشآت الكبيرة فيتم قيدها إذا تجاوز رأسمالها المستثمر 200 مليون جنيه.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية المنشآت الصناعية

الأكثر قراءة

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في اسم محمد وأحمد وبيان خصائصها

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية