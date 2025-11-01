غدا، انطلاق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية لاختيار مجلس إدارة جديد

تستعد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لخوض محطة انتخابية جديدة لاختيار مجلس إدارتها للدورة 2025 – 2029، غدا الأحد 2 نوفمبر، بمقر الاتحاد من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا.

حيث أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وتضم الـ 3 فئات لاحجام المنشآت العاملة في القطاع.

تهدف هذه الانتخابات إلى تشكيل مجلس إدارة يعكس التنوع داخل القطاع ويمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ودعم خطط النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

تُصنف المنشآت الصناعية وفقًا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، حيث تُدرج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر إذا كان رأسمالها المستثمر أقل من 50 مليون جنيه، فيما تُصنف المنشآت المتوسطة إذا تراوح رأسمالها بين 50 و200 مليون جنيه، أما المنشآت الكبيرة فيتم قيدها إذا تجاوز رأسمالها المستثمر 200 مليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.