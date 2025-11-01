وسط كفاحهم، عمال الدليفري يتوقفون أمام الشاشات العملاقة لمشاهدة افتتاح المتحف الكبير (صور)

في مشهد يلخص روح المصري، وقف عمال الدليفري على موتوسيكلاتهم في شوارع القاهرة، ليشاهدوا لحظات من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المذاع على الشاشات العملاقة بميدان عابدين.

الشاشات العملاقة التي بثت فعاليات الافتتاح لم تجذب فقط المارة أو المتفرغين، بل جذبت أيضًا الكادحين والعاملين من مختلف الفئات، ليقفوا معًا في لحظة جمعتهم جميعًا.

وكانت قدمت الفنانة الكبيرة شريهان استعراضًا فنيًا مؤثرًا وبارزًا ضمن فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد غياب طويل عن الظهور في الفعاليات الكبرى.

وأعربت شريهان خلال العرض عن فخرها بانتمائها لمصر الحضارة، قائلة: "مصرية وأنا أفخر بانتمائي لأول حضارة"، في رسالة تعكس عمق الانتماء الوطني والاعتزاز بالتراث المصري العريق.

وجاء استعراضها الفني وسط إضاءة ومؤثرات بصرية راقية، حيث مزجت الحركة والرقص والإيقاعات التراثية المصرية، لتخلق لحظة فنية خالدة أمام الحضور الذين تفاعلوا بحرارة مع الأداء، معتبرين أن مشاركة شريهان أضفت على الحفل روح الأصالة والفن المصري الأصيل.



التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم، صورة تذكارية مع وفود الدول المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في مشهد يعكس روح الترحيب والضيافة المصرية وفخر مصر بمكانتها الحضارية والثقافية على الصعيد الدولي.

وجاءت الصورة وسط أجواء احتفالية مهيبة، حيث حضرها ممثلون عن العديد من الدول والشخصيات الدولية، لتوثق لحظة تاريخية تجمع بين رمزية الحدث وعظمة المتحف الأكبر من نوعه في العالم.

وأشاد الحضور بالتحضيرات الرائعة والتنظيم المتميز، معتبرين أن هذه اللقطة التذكارية تعكس حرص مصر على تقديم إرثها الحضاري للعالم بطريقة متكاملة تجمع بين الجمال والفخر الوطني.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

