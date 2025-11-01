السيسي وقرينته يستقبلان الوفود على أنغام المقطوعة الخالدة "أنا المصري" في افتتاح المتحف الكبير

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، مساء اليوم، وفود الدول المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، على أنغام المقطوعة الموسيقية الخالدة "أنا المصري" للموسيقار الكبير سيد درويش، في مشهد مهيب يجسد روح مصر وحضارتها التي تمتد عبر آلاف السنين.

وجاء الاستقبال وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر الوطني، حيث امتزجت أنغام الأوركسترا القومية مع الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث الفرعوني، لتضفي على الحدث طابعًا مهيبًا يليق بعظمة المتحف الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم.

وعبّر الحضور من الشخصيات الدولية والبعثات الدبلوماسية عن إعجابهم بروعة التنظيم والمشهد الحضاري الفريد الذي يعكس مكانة مصر الثقافية والإنسانية، فيما أكد العديد منهم أن لحظة الاستقبال على أنغام “أنا المصري” كانت تجسيدًا نابضًا لروح مصر القديمة والحديثة معًا.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.