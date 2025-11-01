أعمال تطهير وصيانة لشبكات الصرف بالقاهرة الجديدة استعدادًا لموسم الأمطار

كشف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن مواصلة أعمال تطهير خطوط ومطابق الصرف الصحي وبالوعات الأمطار، وذلك للحفاظ على كفاءة الشبكة واستعدادا لأي تقلبات جوية أو سقوط أمطار، ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة المرافق والخدمات بالمدينة.

وكانت قد كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 2 /11 /2025، حتى يوم 5 /2/ 2026، وفقًا للجدول المقرر.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عوامل الترابط مع أبناء مصر في الخارج ومنها توفير الأراضي السكنية لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، بجانب توفير سكن لائق للمواطنين من خلال تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (K) بحي شمال الرحاب خلال الفترة من الأحد المقبل 2 /11 /2025، وحتى يوم الأحد الموافق 16 /11 /2025، كما سيتم تسليم الأراضي بالمنطقة ( L ) من يوم الإثنين 17 /11/ 2025، وحتى يوم الأحد 30 /11/ 2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة(M) يومي الإثنين 1 /12 /2025، والثلاثاء 2 /12 /2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (E)، من يوم الأربعاء 3/12/2025 وحتى يوم الأربعاء 10 /12/ 2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (F) من يوم الخميس 11 /12 /2025 وحتى يوم الإثنين 5 /1/ 2026، وسيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D)، يومي الثلاثاء 6 /1/ 2026 والأحد 11 /1/ 2026، وتخصيص يومي 8 و11 /1/ 2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.



وأعلن رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة (H) بالحي الثالث خلال الفترة من يوم الإثنين 12 /1/ 2026 وحتى يوم الخميس 29/1/2026، وتخصيص الأيام من 1 /2/ 2026: 5 /2 /2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ونوَّه رئيس الجهاز بأنه على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض، ويتم الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام ويتم سداد قيمة 1.5% من قيمة الأرض على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من الاستلام طبقًا لكراسة الشروط.

