السبت 01 نوفمبر 2025
هشام طلعت مصطفى: تدفقات سياحية كبيرة بعد الافتتاح التاريخي للمتحف الكبير

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على وجود تغيير جذري فى المجال السياحي، وتدفقات سياحية كبيرة بعد الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال مؤتمر صحفي على هامش الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير: إن المجموعة بدأت فى تنفيذ مشروع فندقي على مساحة 350 ألف متر مربع بالقرب من المتحف المصري الكبير، وسيتم افتتاحه خلال 3 سنوات، بالإضافة لتطوير عدد من الفنادق التاريخية لمواكبة النشاط السياحي المتوقع في مصر خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير بمقر المتحف اليوم السبت: “باعتباري مواطنا مصريا قبل أن أكون مسئول عن الحكومة المصرية فإني أرى أن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير حدث فريد واستثنائي من نوعه”.

وأضاف: “هذا الحلم كان يدور في خيالنا وكنا بنحلم بتحقيق المشروع ونشهد هذا اليوم العظيم”.

وتابع: “هذا الصرح العالمي هدية من مصر لكل العالم.. دولة يعود تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام”.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

