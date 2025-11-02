الأحد 02 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضراوات اليوم الأحد في أسواق التجزئة، تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض عدد من الأصناف الرئيسية.

سعر الخضار اليوم في أسواق التجزئة بالمحافظات

وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في أسواق التجزئة بالمحافظات، وفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ وهي كالأتي: 

انخفاض أسعار الطماطم اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 7.5 جنيه، وسجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البطاطس اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس في أسواق المحافظات نحو 12 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بطاطس في الأسواق نحو 7.5 جنيه، وسجلت البطاطس أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 15 جنيهًا.

انخفاض أسعار الليمون اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي في أسواق المحافظات نحو 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو ليمون بلدي في الأسواق نحو 15 جنيها، وسجل الليمون بلدي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 40 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البامية اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البامية في أسواق المحافظات نحو 52 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بامية في الأسواق نحو 30 جنيها، وسجلت البامية أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 80 جنيهًا.

انخفاض أسعار الملوخية اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الملوخية في أسواق المحافظات نحو 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو ملوخية في الأسواق نحو 15 جنيها، وسجلت الملوخية أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 25 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الفلفل اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي في أسواق المحافظات نحو 16 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو فلفل رومي في الأسواق نحو 10 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

انخفاض أسعار الباذنجان اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي في أسواق المحافظات نحو 13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو باذنجان رومي في الأسواق نحو 7 جنيهات، وسجلت الباذنجان الرومي أعلى سعر له في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

انخفاض أسعار البصل الأحمر اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البصل الأحمر في أسواق المحافظات نحو 15 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بصل أحمر في الأسواق نحو 10 جنيهات، وسجل البصل أحمر أعلى سعر له في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

انخفاض أسعار البصل الأبيض اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض في أسواق المحافظات نحو 15 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، فيما بلغ أدنى سعر لكيلو بصل أبيض في الأسواق نحو 10 جنيهات، وسجل البصل أبيض أعلى سعر له في الأسواق، نحو 18 جنيهًا.

الجريدة الرسمية