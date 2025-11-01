لطيفة: افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم إنجاز في تاريخ الإنسانية

أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن سعادتها وفخرها بـ افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الحدث التاريخي التي تشهده مصر خلال الساعات القادمة، ويشارك فيه باقة من أهم رجال الدول على مستوى العالم، حيث أشارت الفنانة إلى أن هذا الحفل هو إنجاز تاريخي وانتصار جديد لمصر سيراه العالم أجمع.

ونشرت لطيفة فيديو لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X، قالت فيه: دايمًا أنا متعودة على انتصارات أكتوبر، الله أكبر على الانتصارات اللي حصلت في مصر، أعظم إنجاز في تاريخ الإنسانية، العالم كله هيشهد لها، حاجة يفتخر بها كل عربي، المتحف المصري هدية من مصر للإنسانية كلها ألف مبروك لمصر قيادة وشعبا.

وتشهد مصر حدثا استثنائيا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث يُشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر، وذلك طبقا لما نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا استثنائيا يعد من أضخم متاحف العالم، وأكبر متحف يضم حضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

