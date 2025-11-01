قبل حفل افتتاحه، المتحف المصري الكبير بوابة جديدة للاقتصاد والسياحة

يشهد العالم اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، في حفل مهيب طال انتظاره، بحضور دولي استثنائي يضم عشرات الوفود الرسمية من قادة العالم ومنظمات دولية، ليبدأ هذا الصرح الحضاري العملاق مسيرته كبوابة جديدة للسياحة والاقتصاد المصري.

تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير

بلغت تكلفة إنشاء المتحف حوالي مليار دولار، تم تمويلها من خلال قرضين ميسرين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بقيمة 800 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل حكومي مصري وعائدات جولة معرض توت عنخ آمون العالمية والتي جمعت 120 مليون دولار.

لم يقتصر الدعم الياباني على الجانب المالي، بل امتد ليشمل برامج فنية متقدمة لتدريب المرممين وإنشاء معامل ترميم هي الأحدث على مستوى العالم.

وتتوقع الحكومة، أن يجذب المتحف حوالي 5 ملايين زائر سنويا، مما سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة السياحة.

ويترقب الخبراء زيادة في أعداد السياح تصل إلى 25% بنهاية 2025، وارتفاع الإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

يمثل المتحف المصري الكبير، بوصفه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، استثمارا طويل الأمد في "اقتصاد الثقافة"، مما يجعله ركيزة أساسية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة لقطاع السياحة.

إصدار عملات تذكارية من الذهب والفضة

أصدرت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تقدمها مصر للعالم في العصر الحديث، وبوصفه أكبر متحف في العالم يعكس الحضارة المصرية القديمة.

وقال شريف حازم مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إن العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تضم ست فئات من خام الذهب والفضة: «جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 25 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيه»، يحمل كل منها تصميما فريدا يبرز العناصر المعمارية والأثرية المميزة للمتحف، ومنها المسلة المعلقة، والواجهة والمدخل الرئيسي، ومراكب الشمس، وتمثال رمسيس، وقناع توت عنخ آمون الذهبي.

