وفد وزارة الإسكان و"سيتي ايدج" يشارك مع قمة الضيافة العالمية FHS 2025 بدبي

الدكتور عبدالخالق
الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق، فيتو

شارك كلٌّ من: الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والدكتور أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في فعاليات قمة مستقبل الضيافة (FHS 2025)، التي عُقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025.

وتُعد القمة من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الفندقة والضيافة والاستثمار السياحي، حيث تجمع نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمطورين من مختلف دول العالم لبحث مستقبل صناعة الضيافة وأساليب تطويرها في ظل التحول نحو مدن ذكية ومستدامة.

وخلال جلسات القمة، استعرض وفد وزارة الإسكان و"سيتي إيدج" الفرص الاستثمارية الفندقية المتاحة في عدد من المدن المصرية الجديدة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة ومدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة، والتي تمثل أحد أهم نماذج إعادة إحياء المناطق التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية وثقافية متميزة.

وعلى هامش المؤتمر تم انعقاد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المطورين في مجال السياحة والفندقة والتطوير العقاري، حيث أشار الدكتور عبد الخالق الى أهمية مشاركة كبرى المؤسسات المهتمة بمجال الفندق والتطوير العقاري في  المشاريع التنموية في عدد من المدن الجديدة التي تمت الإشارة إليها في تلك اللقاءات.

 كما أشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجا جديدا يسهل كافة الإجراءات المطلوبة لعمل تنمية حقيقية داخل المدن الجديدة، وترحب بكافة المطورين من كافة البلدان والجنسيات.

كما تم استعراض التجربة المصرية الرائدة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات السياحية المتكاملة، ودور الدولة في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

وناقش المشاركون فرص التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق، وتطبيق التقنيات الذكية في الضيافة وإدارة المرافق والخدمات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز جاذبية المدن المصرية كمقاصد عالمية للاستثمار والسياحة.

