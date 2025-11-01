السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع وإصابة العشرات في حادث تدافع بمعبد بالهند

حادث تدافع في الهند،
حادث تدافع في الهند، فيتو

ذكرت وسائل هندية اليوم السبت، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث تدافع داخل معبد في مدينة شريكولام بولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند.

مصرع وإصابة العشرات في حادث تدافع بمعبد بالهند 

ومن جانبها، أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأن سبب التدافع يعود إلى الازدحام الشديد داخل المعبد في الهند، وفق ما ذكرته السلطات المحلية.

وقالت الصحيفة الهندية إن الشرطة تدخلت فور وصولها إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.


كما أعرب رئيس الوزراء في الولاية تشاندرابابو نايدو عن "صدمته" من الحادث، وقدم تعازيه لوفاة المصلين.

وقال نايدو في منشور على منصة إكس: “حادث التدافع في معبد فينكاتيسوارا في كاشيبوجا بمقاطعة شريكولام تسبب في صدمة.. إن وفاة المصلين في هذا الحادث المأساوي مفجعة للغاية. أتقدم بأحر تعازيّ لأسر المتوفين”.

وأمر نايدو المسؤولين بتقديم علاج سريع ومناسب للمصابين، كما طلب من المسؤولين المحليين والممثلين العامين زيارة موقع الحادث والإشراف على إجراءات الإغاثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهند حادث تدافع ولاية أندرا معبد فينكاتيسوارا

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 14 شخصا فى حريق بمبنى سكنى فى الهند

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بعد الافتتاح الرسمي، أسعار ومواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

عملات وطوابع تذكارية تجسد عراقة المتحف المصري الكبير وفخامة افتتاحه

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

مجلس النواب ينظر تقارير 9 اتفاقيات دولية غدًا، تعرف عليها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads