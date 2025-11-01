ذكرت وسائل هندية اليوم السبت، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث تدافع داخل معبد في مدينة شريكولام بولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند.

مصرع وإصابة العشرات في حادث تدافع بمعبد بالهند

ومن جانبها، أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بأن سبب التدافع يعود إلى الازدحام الشديد داخل المعبد في الهند، وفق ما ذكرته السلطات المحلية.

وقالت الصحيفة الهندية إن الشرطة تدخلت فور وصولها إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.



كما أعرب رئيس الوزراء في الولاية تشاندرابابو نايدو عن "صدمته" من الحادث، وقدم تعازيه لوفاة المصلين.

وقال نايدو في منشور على منصة إكس: “حادث التدافع في معبد فينكاتيسوارا في كاشيبوجا بمقاطعة شريكولام تسبب في صدمة.. إن وفاة المصلين في هذا الحادث المأساوي مفجعة للغاية. أتقدم بأحر تعازيّ لأسر المتوفين”.

وأمر نايدو المسؤولين بتقديم علاج سريع ومناسب للمصابين، كما طلب من المسؤولين المحليين والممثلين العامين زيارة موقع الحادث والإشراف على إجراءات الإغاثة.

