كشف لغز مقتل موظف صحة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز مقتل موظف بالصحة بطلق ناري، في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع موظف بالصحة بطلق ناري في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.م، في الخمسينيات من عمره، موظف بإحدى الوحدات الصحية، بطلق ناري، وأن المتهم في الواقعة شخص مقيم في مركز نجع حمادي، بسبب خلافات جاري الكشف عنها، حيث حدثت مشاجرة بينهما وانتهت بجريمة قتل.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة والكشف عن سبب ارتكابها.

