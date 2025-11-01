السبت 01 نوفمبر 2025
الزمالك يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود المران أحمد عبدالرؤوف المدرب العام، بعد رحيل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عن القيادة الفنية للفريق خلال الساعات الماضية.

ويعمل الجهاز الفني المؤقت على تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، مع التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي الفريق الاعتماد عليها في المباراة المقبلة.

ويهدف الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الانتصارات في الدوري وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وسط دعم كبير من الجماهير البيضاء قبل المواجهة المرتقبة أمام طلائع الجيش.

أخبار الرياضة اليوم: مدرب جديد على أعتاب الزمالك.. الخطيب يوجه رسالة لعمومية الأهلي.. توتنهام يشارك في احتفالات المتحف الكبير.. أبرز عقوبات الجولة 12 بالدوري الممتاز

الجريدة الرسمية