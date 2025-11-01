الزمالك يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود المران أحمد عبدالرؤوف المدرب العام، بعد رحيل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا عن القيادة الفنية للفريق خلال الساعات الماضية.

ويعمل الجهاز الفني المؤقت على تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، مع التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي الفريق الاعتماد عليها في المباراة المقبلة.

ويهدف الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الانتصارات في الدوري وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وسط دعم كبير من الجماهير البيضاء قبل المواجهة المرتقبة أمام طلائع الجيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.