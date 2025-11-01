موعد مباراة الجونة وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الدوري المصري، يلتقي الجونة نظيره فاركو مساء اليوم السبت على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الجونة وفاركو



وتقام مباراة الجونة ضد فاركو في الثامنة مساء اليوم على ستاد خالد بشارة في مدينة الجونة بالغردقة لحساب الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ضد فاركو



ومن المقرر أن تذاع مباراة الجونة أمام فاركو عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه أحمد مصطفى “بيبو” لمواصلة الانتصارات أمام فاركو بعدما حقق الفوز أمام سموحة بهدف دون رد بالجولة الماضية.

على الجانب الآخر يسعى فاركو تحت قيادة مديره الفني أحمد خطاب، لمواصلة انتصاراته علي حساب الجونة بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول بالمسابقة في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف دون رد.

موقف الجونة وفاركو في الدوري

وخاض الجونة 11 مباراة في الدوري حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين وحصد 15 نقطة محتلا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وخاض فاركو 11 مباراة في الدوري حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وحصد 9 نقاط محتلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

حكام مباراة الجونة ضد فاركو

يدير لقاء الجونة أمام فاركو طاقم حكام مكون من: محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" وكريم زكي (مساعدين) ’ محمود حسين (حكمًا رابعًا) وعلاء صبري ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.