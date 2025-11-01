السبت 01 نوفمبر 2025
الجونة يستدرج فاركو في الدوري المصري

فاركو
فاركو

الدوري المصري، يستضيف الجونة نظيره فاركو في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه أحمد مصطفى “بيبو” لمواصلة الانتصارات أمام فاركو بعدما حقق الفوز أمام سموحة بهدف دون رد بالجولة الماضية.

وخاض الجونة 11 مباراة في الدوري حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين وحصد 15 نقطة محتلا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يسعى فاركو تحت قيادة مديره الفني أحمد خطاب، لمواصلة انتصاراته علي حساب الجونة بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول بالمسابقة في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف دون رد.

وخاض فاركو 11 مباراة  في الدوري حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 مباريات وحصد 9 نقاط محتلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

حكام مباراة الجونة ضد فاركو

ويدير لقاء الجونة أمام فاركو طاقم حكام مكون من: محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ محمد سعيد "شيكا" وكريم زكي (مساعدين) ’ محمود حسين (حكمًا رابعًا) وعلاء صبري ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

الجريدة الرسمية