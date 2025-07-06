الأحد 06 يوليو 2025
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بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رسالة خاصة لعائلة الفنان عادل إمام "الزعيم"، وذلك بعد نشر الفنان محمد إمام، نجل عادل إمام، صورة من حفل عقد قران ابن أخيه المخرج رامي إمام، الذي جمع العائلة في أجواء مبهجة. 

ساويرس يوجه رسالة لعائلة الزعيم

وقال المهندس نجيب ساويرس، في تغريدة عبر منصة "أكس"، وفي رسالته التي وجهها لـ عائلة الفنان عادل إمام: "ألف مبروك للعائلة الجميلة وتهنئة خاصة للحفيد والجد عادل إمام". 

وجاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس ردًا على تغريدة لـ الفنان محمد إمام، نجل عادل إمام، والتي نشر فيها صورة لعائلة الزعيم في حفل عقد قران ابن أخيه، فقال: "من كتب كتاب عادل رامي إمام.. عقبال عندكم جميعًا". 


يذكر أن عائلة الفنان عادل إمام احتفلت في أجواء عائلية بسيطة، بعقد قران نجل المخرج رامي إمام الأكبر عادل رامي إمام، على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى فريدة أشرف، مدربة لياقة بدنية، وذلك بحضور المقربين والعديد من النجوم وأصدقاء العائلة.

حفل عائلي بسيط في عقد قران حفيد عادل إمام

وظهر في الصورة المتداولة الفنان عادل إمام يتوسط حفيده عادل رامي إمام “العريس” وعروسه فريدة أشرف، وكانت تحيطهم كل أفراد عائلة الزعيم، في حفل خاص للاحتفال بالعروسين، في منزل الزعيم عادل إمام

عادل رامي إمام وعروسه فريدة أشرف، فيتو
عادل رامي إمام وعروسه فريدة أشرف، فيتو


وأقيم حفل عقد قران حفيد عادل إمام في إطار بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقرّبين، وتم تداول بعض الصور العائلية، وكانت الصورة تجمع عادل إمام وأبنائه وأشقائه وأحفاده، حيث يحرص "الزعيم"، على البقاء بعيدًا من الأضواء الإعلامية. 

ومن المنتظر أن يحتفل عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، بزفافه في 10 يوليو الجاري، في حفل ضخم يتم التجهيز له. 

كتب كتاب حفيد عادل إمام، فيتو
كتب كتاب حفيد عادل إمام، فيتو

جدير بالذكر أنه بين الحين والآخر تثار شائعات حول الحالة الصحية لـ"الزعيم" عادل إمام، وبرغم غيابه عن حفل عقد قران حفيده، وظهوره مع العائلة في حفل خاص للاحتفال بالعروسين، لكن المخرج رامي إمام يؤكد دائمًا أن والده بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية، وكل ما في الأمر أنه يفضل البقاء مع أسرته وأحفاده، وقضاء أوقاتًا ممتعة معهم، بعيدًا من الضجة الإعلامية.

أحدث ظهور لـ عادل إمام في عقد قران حفيده

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