بحضور صيني روسي، كوريا الشمالية تستعرض "أقوى الأسلحة النووية" على الساحة (فيديو)

شهدت العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، عرضًا عسكريًّا ضخمًا، بحضور رفيع المستوى لروسيا والصين.

وأفادت وسائل إعلام اليوم السبت بأن كوريا الشمالية أقامت عرضًا عسكريًّا بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونج يانج أن "عرضًا عسكريًّا ضخمًا أُقيم في ساحة كيم إيل سونج الجمعة احتفالًا بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري".

BREAKING: North Korea marks 80th anniversary of its ruling party with a grand military parade, showcasing the Hwasong-20 intercontinental ballistic missile pic.twitter.com/368KQyjmjj October 10, 2025

عرضت كوريا الشمالية في الحفل، صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات جديدًا باسم "هواسونج-20"، واصفة إياه بأنه "أقوى الأسلحة النووية" في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "ابتهاج المشاهدين بلغ ذروته مع ظهور الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج-20، أقوى نظام إستراتيجي نووي لكوريا الشمالية، في الساحة".

وإلى جانب رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، شارك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج على رأس وفد في الاحتفال إضافة إلى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

والشهر الماضي، ظهر كيم إلى جانب الزعيمين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين خلال عرض عسكري ضخم في بكين.

وتأتي الاحتفالات في بيونغ يانغ بعد أن صرحت سيول بأنه "لا يمكن استبعاد" عقد اجتماع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تعقد في كوريا الجنوبية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ومنذ ذلك الحين، أكدت بيونج يانج مرارا أنها دولة نووية بشكل "لا رجعة فيه".



ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إنجازات كوريا الشمالية، في مجال المعدات العسكرية، بأنها بالغة الأهمية.

وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين: "لقد أظهرت كوريا الشمالية كل قدراتها، توحيد الشعب كون عدد كبير من سكان بيونغ يانغ شاركوا فيها (المناسبات الاحتفالية)، وبطبيعة الحال، الجيش الكوري المسلح، والإنجازات في مجال المعدات العسكرية، والتي في رأيي، مهمة للغاية".

كما وجّه ميدفيديف الشكر لكوريا الشمالية على "المآثر البطولية لعسكرييها، الذين قدموا الدعم للقوات الروسية في مقاطعة كورسك".

وأكد أن المساعدة التي قدمها العسكريون الكوريون لروسيا في الموقف الصعب ستبقى إلى الأبد في سجلات الصداقة الأخوية بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.